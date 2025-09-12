WW International Aktie News: WW International springt am Mittwochabend hoch

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von WW International. Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere zuletzt 7,1 Prozent.

Das Papier von WW International legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,1 Prozent auf 31,55 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 31,55 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 38.575 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 189,16 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,07 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die WW International-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

