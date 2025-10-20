DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
WW International Aktie News: WW International springt am Montagabend an

20.10.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International springt am Montagabend an

Die Aktie von WW International gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 9,3 Prozent auf 29,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
22,80 EUR -1,60 EUR -6,56%
Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,3 Prozent auf 29,41 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 30,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 66.191 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 189,16 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,07 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

