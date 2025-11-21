WW International Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit WW International ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von WW International legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 16,0 Prozent auf 24,52 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere um 20:07 Uhr 16,0 Prozent. Die WW International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,27 USD aus. Bei 22,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 89.120 Aktien.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 172,09 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 192,89 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte WW International am 03.03.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

