DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.414 +1,5%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.089 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Fokus

WW International Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit WW International ein

21.11.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit WW International ein

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von WW International legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 16,0 Prozent auf 24,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
18,30 EUR 0,10 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere um 20:07 Uhr 16,0 Prozent. Die WW International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,27 USD aus. Bei 22,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 89.120 Aktien.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

WW International gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 172,09 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 192,89 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte WW International am 03.03.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung