WW International im Fokus

WW International Aktie News: WW International gewinnt am Nachmittag kräftig

21.11.25 16:08 Uhr

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 11,4 Prozent auf 23,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
18,30 EUR 0,10 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,4 Prozent auf 23,54 USD. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 23,70 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 22,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 22.404 Stück.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 172,09 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die WW International-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

