WW International Aktie News: WW International am Abend gesucht

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 21,77 USD zu.

Um 20:01 Uhr sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 21,77 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 22,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 56.181 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

WW International veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,09 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je WW International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,02 USD fest.

