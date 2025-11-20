DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Notierung im Fokus

WW International Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von WW International

20.11.25 16:09 Uhr
WW International Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von WW International

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 20,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
18,20 EUR -1,50 EUR -7,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 20,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,74 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 9.251 Stück.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 lud WW International zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,09 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,89 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

WW International wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

