Blick auf WW International-Kurs

WW International Aktie News: WW International am Donnerstagnachmittag in Rot

30.10.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Donnerstagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 34,63 USD.

Die WW International-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 34,63 USD abwärts. In der Spitze büßte die WW International-Aktie bis auf 34,00 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,00 USD. Zuletzt wechselten 19.098 WW International-Aktien den Besitzer.

Nachdem WW International seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

WW International gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 189,16 Mio. USD – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,07 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

