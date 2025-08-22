Xiamen Jihong: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Xiamen Jihong präsentierte am 21.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiamen Jihong in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,89 Milliarden HKD im Vergleich zu 1,21 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
