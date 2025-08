Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,90 EUR. Bei 5,90 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,93 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 29.971 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 71,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,85 Prozent auf 118,99 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,58 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert