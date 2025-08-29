DAX24.001 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.472 +0,7%
Notierung im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi macht am Montagmittag Boden gut

01.09.25 12:05 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi macht am Montagmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,7 Prozent auf 5,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,90 EUR 0,08 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:57 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,7 Prozent auf 5,98 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 15.210 Xiaomi-Aktien.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,73 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,29 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

