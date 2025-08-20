Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,6 Prozent auf 5,92 EUR.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 5,92 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,99 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,95 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 33.834 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,99 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,08 EUR am 07.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 185,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,62 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

