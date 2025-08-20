DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1726 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
So bewegt sich Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag stärker

01.09.25 09:24 Uhr
01.09.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 5,90 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,3 Prozent auf 5,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,95 EUR. Bei 5,95 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 8.715 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,47 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,08 EUR am 07.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 64,80 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

