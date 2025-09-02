DAX23.606 +0,5%ESt505.330 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.212 -0,2%Nas21.547 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xiaomi

03.09.25 16:10 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 6,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
6,02 EUR -0,15 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:00 Uhr um 2,5 Prozent auf 6,01 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 51.944 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 2,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung