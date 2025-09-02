Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xiaomi

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 6,01 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:00 Uhr um 2,5 Prozent auf 6,01 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 51.944 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 2,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 CNY fest.

