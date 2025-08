Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 5,85 EUR abwärts.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 5,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,85 EUR. Bei 5,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 35.875 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 1,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 19.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.08.2026 dürfte Xiaomi die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,58 CNY je Aktie aus.

