Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag im Sinkflug

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Minus bei 4,26 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 5,8 Prozent auf 4,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,15 EUR. Bei 4,16 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 114.632 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,72 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,43 EUR am 05.02.2024. Abschläge von 66,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 HKD, nach 0,21 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

