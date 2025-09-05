Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 5,97 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 5,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,92 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 20.752 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 2,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 65,23 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel