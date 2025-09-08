DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.644 +0,2%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

09.09.25 16:10 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 6,11 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:02 Uhr 2,8 Prozent. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,13 EUR an. Mit einem Wert von 6,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 46.462 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 2,11 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 65,48 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

