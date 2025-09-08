Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 6,07 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 6,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,07 EUR. Bei 6,02 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 9.107 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,11 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 125,13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

