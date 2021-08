Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,99 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 3,01 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,01 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,99 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 65.167 Xiaomi-Aktien.

Am 04.01.2021 markierte das Papier bei 3,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 13.08.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,62 EUR ab.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,00 CNY je Xiaomi-Aktie.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

