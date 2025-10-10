Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Freitagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,79 EUR ab.
Um 16:01 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,79 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,75 EUR. Bei 5,77 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 58.140 Xiaomi-Aktien gehandelt.
Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,60 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
