Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi zeigt sich gestärkt

Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 2,54 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,54 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,53 EUR. Bisher wurden heute 34.516 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2020 markierte das Papier bei 2,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 0,97 EUR fiel das Papier am 21.11.2019 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,713 HKD je Aktie.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

