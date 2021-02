Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi zeigt sich gestärkt

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 3,04 EUR

Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,05 EUR. Bei 3,06 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,03 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 75.507 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,10 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 erreicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,840 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

