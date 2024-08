Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Im Frankfurt-Handel kam die Xiaomi-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,92 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 1,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,94 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 1,92 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 4.867 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 2,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 19,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 46,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 23.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,15 Mrd. HKD – ein Plus von 20,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 68,14 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,661 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

