Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 5,66 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 5,66 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.207 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,73 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Abschläge von 70,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.03.2025. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent auf 117,88 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 27.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 27.05.2026.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

