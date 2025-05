Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Dienstagnachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 5,66 EUR ab.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 15:56 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 5,66 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,57 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,65 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 96.367 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 30,71 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,13 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,20 HKD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 117,88 Mrd. HKD gegenüber 79,18 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 27.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 27.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,41 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Erste Schätzungen: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland

Xiaomi-Aktie baut Gewinne nach Analystenlob noch weiter aus