Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Xiaomi am Mittwochnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,71 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 5,71 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 5,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 84.976 Stück.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 29,54 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Mit einem Kursverlust von 70,40 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,20 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 117,88 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,18 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 27.05.2025 präsentieren. Xiaomi dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

