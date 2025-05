Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,0 Prozent auf 5,68 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:20 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 5,68 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,75 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 5.047 Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 23,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,69 EUR ab. Abschläge von 70,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,20 HKD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,88 Prozent gesteigert.

Die Xiaomi-Bilanz für Q1 2025 wird am 27.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 27.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Xiaomi.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Erste Schätzungen: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant wohl Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland

Xiaomi-Aktie baut Gewinne nach Analystenlob noch weiter aus