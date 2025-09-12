Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 6,11 EUR zu.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 6,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,17 EUR. Bei 6,13 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.668 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 21,14 Prozent wieder erreichen. Bei 2,19 EUR fiel das Papier am 17.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.

