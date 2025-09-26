DAX23.748 ±0,0%ESt505.500 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.045 -1,5%Euro1,1746 +0,2%Öl67,27 -0,6%Gold3.804 -0,8%
Aktie im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Verlusten

30.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,91 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,93 EUR -0,01 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xiaomi befand sich um 11:50 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,5 Prozent auf 5,91 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.417 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2024 (2,52 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 57,38 Prozent sinken.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

