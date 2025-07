Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag fester

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,29 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 11:40 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,29 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,34 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,34 EUR. Bisher wurden heute 86.226 Xiaomi-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 73,12 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,99 Mrd. HKD im Vergleich zu 82,15 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert