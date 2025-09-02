DAX23.637 +1,2%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,29 +0,6%Gold3.668 +0,2%
Blick auf Xiaomi-Kurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

18.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 6,20 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:01 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,20 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 6,09 EUR. Mit einem Wert von 6,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.721 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 19,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2024 Kursverluste bis auf 2,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 177,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

