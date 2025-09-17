Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 6,20 EUR ab.
Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:43 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 6,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,17 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 55.078 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2024 Kursverluste bis auf 2,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
