Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi mit Verlusten

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 2,77 EUR nach. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,76 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,80 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 19.577 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2021 markierte das Papier bei 3,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 29.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,36 EUR ab.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,891 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Chinesische Tech-Unternehmen im Fokus der Behörden - wieso sich ein Einstieg jetzt trotzdem lohnen könnte

Apple-Aktie: Deutsche Bank-Analyst bleibt bullish und sieht Aufwärtspotenzial

Xiaomi-Aktie legt zu: Gericht setzt Maßnahmen der US-Regierung gegen Xiaomi aus

