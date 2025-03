Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 6,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 2,2 Prozent auf 6,73 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,42 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,75 EUR. Bisher wurden heute 146.904 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 9,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 298,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.03.2025. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 21.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 24.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,28 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

