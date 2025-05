Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 6,00 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 6,00 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,18 EUR. Bei 5,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.611 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,30 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,83 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,88 Mrd. HKD im Vergleich zu 82,15 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

