Xiaomi Aktie News: Anleger schicken Xiaomi am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,63 EUR

0,97% Charts

News

Analysen

Um 20.07.2022 16:22:00 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 1,63 EUR zu. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,62 EUR. Bisher wurden heute 48.937 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,21 Prozent. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 30,35 Prozent Luft nach unten.

Am 19.05.2022 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,31 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73.351,50 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.882,20 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 24.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2022 0,533 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Xiaomi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xiaomi begrüßt ergebnislose Sicherheitsüberprüfung durch BSI

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com