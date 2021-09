Xiaomi Aktie News: Xiaomi büßt ein

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,49 EUR

Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 2,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,42 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,48 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 153.254 Xiaomi-Aktien.

Am 04.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,85 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2020 bei 2,13 EUR.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,04 CNY je Aktie belaufen.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

