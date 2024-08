Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 2,20 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:54 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 2,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 2,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 49.005 Stück.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,36 EUR am 12.09.2023. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 61,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 21.08.2024. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68,14 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 19.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,719 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?