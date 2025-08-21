Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,78 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,80 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.456 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 28,06 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 125,13 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 26.08.2026.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

