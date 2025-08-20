DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.724 +2,1%Nas21.471 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.371 +1,0%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteuert sich am Freitagnachmittag

22.08.25 16:09 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 5,81 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,79 EUR 0,09 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:00 Uhr 2,0 Prozent. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,82 EUR an. Mit einem Wert von 5,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 51.156 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 2,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 64,28 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Xiaomi-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

