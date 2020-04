Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi tendiert schwächer

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,21 EUR

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 1,21 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 1,20 EUR. Bei 1,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.398 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.01.2020 markierte das Papier bei 1,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 0,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2019 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,714 HKD je Aktie.

Die Xiaomi Aktie wird unter der ISIN KYG9830T1067 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Xiaomi ist ein Unternehmen aus Kaiman Islands.

