Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,4 Prozent auf 3,05 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 16:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 3,05 EUR. Bei 3,11 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,11 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 298.649 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 3,11 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,43 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 53,28 Prozent sinken.

Am 21.08.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,95 Mrd. HKD – ein Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 75,21 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.11.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,766 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI für autonome Fahrzeuge: Kooperation zwischen Alibaba und NVIDIA

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?