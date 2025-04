Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Verlusten

Xiaomi im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,44 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,44 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,46 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.781 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 26,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,92 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 18.03.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 HKD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 117,88 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.05.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,34 CNY fest.

