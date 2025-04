Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Nachmittag ins Minus

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,2 Prozent auf 5,45 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:44 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,45 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,40 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,46 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 33.981 Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Mit Abgaben von 68,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 18.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,20 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 117,88 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,18 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 CNY je Xiaomi-Aktie.

