Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 5,10 EUR.

Um 12:01 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 5,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,16 EUR. Bei 4,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 352.018 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2025). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 1,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,43 EUR am 05.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2023.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,66 Mrd. HKD – ein Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,817 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

