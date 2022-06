Xiaomi Aktie News: Xiaomi tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,67 EUR

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 29.06.2022 09:22:00 Uhr um 4,3 Prozent auf 1,66 EUR nach. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 1,66 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.750 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 46,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 1,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi veröffentlichte am 19.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,31 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 73.351,50 CNY, gegenüber 76.882,20 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,59 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 24.08.2022 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,762 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

