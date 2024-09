Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,7 Prozent auf 2,56 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 15:43 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 2,56 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 2,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,63 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.441 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 2,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 1,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 45,42 Prozent Luft nach unten.

Am 21.08.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,95 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,21 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,763 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

