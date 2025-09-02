Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Einbußen
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 20,32 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Xpeng-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 20,32 USD. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 19,96 USD. Bei 20,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 677.830 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.09.2024 (8,08 USD). Mit einem Kursverlust von 60,24 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xpeng
Analysen zu Xpeng
Keine Analysen gefunden.