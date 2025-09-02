DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.092 -0,5%Nas21.420 +0,7%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,46 -2,3%Gold3.563 +0,8%
Aktie im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Einbußen

03.09.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Einbußen

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 20,32 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
17,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 20,32 USD. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 19,96 USD. Bei 20,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 677.830 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.09.2024 (8,08 USD). Mit einem Kursverlust von 60,24 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

