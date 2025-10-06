DAX24.415 +0,2%Est505.632 -0,4%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.894 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,14 +1,2%Gold3.952 +1,7%
Xpeng im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

06.10.25 16:10 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
20,70 EUR 1,10 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Xpeng konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 23,37 USD. Die Xpeng-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,43 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,07 USD. Zuletzt wechselten via New York 234.492 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 27,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,22 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,07 USD erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,91 Prozent.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,192 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

