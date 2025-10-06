DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.960 +0,8%Bitcoin107.138 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl65,56 +1,9%Gold3.963 +2,0%
Kurs der Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Abend

06.10.25 20:23 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 23,77 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 23,77 USD. Bei 23,89 USD erreichte die Xpeng-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,07 USD. Zuletzt wurden via New York 870.111 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 12,48 Prozent niedriger. Bei 10,07 USD fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,192 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

